شكرا لقرائتكم خبر عن شوف أجمل أغانى الشتاء للمطربين العرب × 4 فيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط الشتاء بالعديد من الأغانى المتميزة والرائعة التى خص بها كثير من المطربين والشعراء العرب هذا الفصل، حيث ركزت أغانى كثيرة لباقة من أكبر نجوم الغناء العربى، فى كلماتها، على الشتاء والبرد والأمطار، والتى تتداخل مع المشاعر والعلاقات العاطفية من هجر وحب وفراق.

وكانت أحدث تلك الأغانى، أغنية "لسه الشتا"، للفنان على الحجار، الذى نشر فيديو أغنيته الجديدة عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، منذ أيام قليلة، والأغنية من كلمات سالم الشهبانى، وألحان أحمد الحجار، وتوزيع مادو، وتأتى تلك الأغنية ضمن ضمن ألبوم الحجار الجديد، الذى يطرح بـ12 أغنية جديدة، وهى "يا لدانة، مين فينا مش محتاج، ما تاخدى بالك، هوة انتى معايا على الدنيا، مش هاخش النار عشانك، عيشة الحنية، ماليش فى العند، جايلك، جبلى، لسه الشتا، جوة حضنى، دارى جمالك".

وكلمات أغنية "لسه الشتا"، هى "لسه الشتا لعنيكى بيردنى.. لسه المطر عصفور على الشباك.. إيه اللى فيكى حبيبتى بيشدنى.. ويخلى وردى تهجره الأشواك.. أنا اللى عشت العمر متغرب.. أشبه سحاب السما هربان.. كل الجراح فى البعد بتقرب.. وشى بيضحك والحنين غضبان.. لسه الليالى و الهوى و سحرك.. لسه الحنين رغم السنين موجود.. لسه بتعشق مركبى بحرك.. لسه الهوى جوايا ماله حدود.. و كأن شىء يا حبيبتى ماتغيرش.. وكأن قلبى عالفراق ماقدرش.. كل السنين بعدك ماتعرفنيش.. كل الشوارع حبيبتى بتصدنى".

وفى العام 2013، سبقت الفنانة دنيا سمير غانم، بطرح أغنية "قصة شتا"، ضمن ألبومها "واحدة تانية خالص"، وتتناول فيها مأساة انفصالها عن حبيبها تحت المطر، وكلمات الأغنية هى "نزلت من البيت فى المطر ومهمهاش برد الشتا.. بقالو كام يوم مختفى مش فاهمه ليه بيعمل كدا.. نزلت وراحت على مكان كانوا فيه تملى بيسهروا.. أول مشافها فى سلامه بان إن مشاعره اتغيرو".

كذلك كان للفنان كاظم الساهر، فى العام 1999، ألبوم باسم "حبيبتى والمطر"، وغنى فيه أغنية بنفس اسم الألبوم، وقال فيها "أخاف أن تمطر الدنيا ولست معى.. فمنذ رحتِ وعندى عقدة المطر.. كان الشتاء يغطينى بمعطفه.. فلا أفكر فى برد ولا ضجر.. كانت الريح تعوى خلف نافذتى.. فتهمسين تمسك ها هنا شعرى.. الآن أجلس والأمطار تجلدنى.. على ذراعى على وجهى على ظهرى.. فمن يدافع عنى يا مسافرة.. مثل اليمامة بين العين والبصر.. كيف امحوك من أوراق ذاكرتى.. وأنت فى القلب مثل النقش فى الحجر.. أنا أحبك يا من تسكنين دمى.. إن كنت فى الصين أو إن كنت فى القمر".

وإذا جاء الحديث عن الأغانى المتعلقة بالشتاء، فلا نغفل روائع فيروز التى قدمت العديد من الأغانى المرتبطة بهذا الفصل، ومنها أغنية "رجعت الشتوية"، التى قالت فيها "رجعت الشتوية.. ضل افتكر فيى.. ضل افتكر فيى.. رجعت الشتوية.. يا حبيبى الهوى مشاوير.. وقصص الهوى مثل العصافير.. لا تحزن يا حبيبى اذا طارت العصافير.. وغنية منسية ع دراح السهرية.. رجعت الشتوية.. رجعت الشتوية.. ضل افتكر فيى.. ضل افتكر فيى.. رجعت الشتوية.. يا حبيبى الهوى غلاب.. عجل و تعى السنة ورا الباب.. شتوية و ضجر و ليل.. وأنا عم بنطر على الباب.. ولو فيى يا عينيى خبيك بعينيى.. رجعت الشتوية".