مسار إجبارى يطرح ألبومه الجديد "الألبوم"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فريق مسار إجبارى ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "الألبوم" بعد غياب 3 أعوام منذ ألبوم "وتقع وتقوم".

الألبوم الجديد يضم 8 أغانى، هى (فاكرة، كائن فضائى مع فريق mtm، للحزن أصول، متحسبش، نهايات الحكاوى، صياد، طريق تانى ونضرنى زين).

"مسار إجبارى" فريق سكندرى، اختار أعضاء الفريق هذا الاسم الساخر تعبيراً منهم على اعتراضهم على القيود التى يفرضها المجتمع، تأسس عام 2005، وبدأ 2007 فى الاشتراك فى العديد من المهرجانات الدولية، حيث شارك فى عدة مهرجانات فى مالطا، إيطاليا، تركيا ومقدونيا، كما شارك فى مهرجانات عربية فى الكويت والإمارات العربية وتنزانيا.

وحاز فريق مسار إجبارى على لقب Artist for Inter cultural Dialogue between the Arab and Western worlds، كما كرم عام 2011 بمقر مؤسسة اليونيسكو بباريس.