شكرا لقرائتكم خبر عن "ملحمة مهاجر" عن الذين عاشوا خارج مصر إنتاج وإخراج العالمى سيد بدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان المصرى سيد بدرية نجم هوليود لطرح كليب غنائى لمصر تحت عنوان "ملحمة مهاجر" من فكرته وإخراجه، كهدية لمصر والمصريين.

وقال النجم الهوليودى، لـ"الخليج 365"، إن الكليب يصف حال المغتربين من جيله الذين عاشوا خارج مصر لفترات طويلة، عند عودتهم إلى مصر فيجدون كل شىء تغير، فأنا شخصية هاجرت منذ 40 عاما.

وأضاف أنتجت هذا العمل وقبله ثلاثة أعمال لبلدى ووطنى الحبيب، من مالى الخاص، ولا أتقاضى عليها أجرا، وأقدمها إلى المصريين لأن كل فنان يجب أن يكون له دور اجتماعى ووطنى، خصوصا فى أوقات الأزمات، ولنا فى سومة وعبد الحليم مثل وقدوة فقد قدموا أعمالا لوطنهم والسيدة أم كلثوم كانت تخصص إيراد حفلاتها للإنتاج الحربى وتساعد الجيش، وأنا أقدم هذه الأعمال لإشعال وطنية المصريين وزيادة حبهم لبلدهم، وكذلك ليعلم من بالخارج قيمة مصر الحقيقية.

كليب "ملحمة مهاجر"، تم تصويره فى مصر ولندن، وشيكاغو، ولوس أنجلوس، وجار العمل على الأغنية وهى من ألحان يحيى تميم وتوزيع أحمد محمود وكلمات صلاح مندى وغناء إسلام الحسينى وفكرة وإنتاج وأداء تمثيلى وإخراج العالمى نجم هوليود "سيد بدرية" وسيتم طرحه فى ديسمبر.