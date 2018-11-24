شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يفاجئ جمهوره بعمل جديد مع عزيز الشافعى: انتظرونا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان الكبير، خالد سليم، لإصدار عمل جديد، مع كل من الفنان عزيز الشافعى، والموزع الموسيقى أحمد عادل، الفترة المقبلة، دون الكسف عن مزيد من التفاصيل. وقال خالد سليم: "انتظرونا.. فى عمل جديد لفريق العمل الرائع.. صاحب النجاحات الكبيرة، ربنا يكتب لنا النجاح.

خالد سليم

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