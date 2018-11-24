عاصي الحلاني يوجّه نصيحة مهمّة لجمهوره!

متابعة الخليج 365: ضمن إطار تواصله الدّائم مع الجمهور، وجّه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني نصيحة إلى جمهوره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي. وخاطب عاصي الحلاني محبّيه بتغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر” فكتب: “لاتسمحْ لأحدٍ أن يعاملك بمشاعر مؤقتة.. يقتربُ منك حين يحتاجك..!”. على صعيد آخر، يحصد عاصي الحلاني خلال الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة “شو بخاف عليكي” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.

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