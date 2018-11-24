هل خان نجم “صراع العروش” زوجته بعد اشهر من زواجهما؟

Nov 24, 2018
خرج الممثل البريطاني كيت هارينغتون عن صمته بعد الاشاعات التي طالته خلال الساعات الماضية متهمة إياه بخيانة زوجته الممثلة البريطانية روز ليسلي مع عارضة روسية وذلك بعد انتشار مجموعة من الصور له وهو نائم في السرير وعاري والى جانبه كومبيوتر.
وأكد المتحدث الرسمي بإسم كيت هارينغتون (31 عاماً) في بيان كذب الادعاءات في هذه القصة فهو لم يسبق له ان التقى العارضة الروسية أولغا فلانوفا في لوكسمبورغ.
وبدأت الاشاعات بتداول رواد الانترنت مجموعة من الصور لـ “كيت” حيث ظهر وهو نائم في السرير وعاري والى جانبه كومبيوتر.
نذكر انه وخلال مسلسل “صراع العروش” وقع كلّ من كيت هارينغتون وروز ليسلي في علاقة حبّ قوية. بدأ الممثلان يتواعدان عام 2012، واعلنا خطوبتهما في عام 2017، وتزوجا في صيف 2018 في اسكتلندا في حفل زفاف حضره مشاهير أغلبهم من الممثلين في المسلسل أيضاً.
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