شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "عيش بشوقك" و"سوبر مان".. بلال سرور يكرر العمل مع تامر حسنى والديفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الملحن بلال سرور نجاحا كبيرا بأغانيه مؤخرا، حيث تعاون مع الديفا سميرة سعيد فى أغنية "سوبر مان"، ولم تكن المرة الأولى حيث تعاون معها فى عدد من أغانيها السابقة منها "هوا هوا" و"ماحصلش حاجة" و"يالطيف" وتعاون مع تامر حسنى فى أغنية "عيش بشوقك".

بلال أكد أنه يكررالتعاون معهما خلال الفترة المقبلة لكن بأغانى مختلفة سوف يتفاجئ بها جمهوره الذى تعود منه التغيير فى شكل الألحان الذى يقدمها، مشير إلى أنه سعيد بتحقيق أغانيه معهما نجاحا كبيرا بإشادة أصدقائه من داخل الوسط الفنى وخارجه، بالإضافة إلى أنهم نجوم كبار تشرفت بالعمل معهم، كما أنه يتعاون مع عدد آخر من المطربين فى ألبوماتهم المقبلمة من ضمنهم محمد محيى وغيره.

بلال سرور آخر أغاينه كانت "طيبة وجدعة"من كلمات مصطفى حسن وتوزيع نابلسى وكانت من ضمن أغانى ألبوم "نساى" التى طرحته مؤخرا المطربة شيرين عبد الوهاب.