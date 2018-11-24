شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحيون من 4 دول عربية يشاهدون عرض "الحكرة" للمغربية ماجدة زبيطة فى ميامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت "الجمعية المصرية لهواة المسرح" برعاية قطاع الإنتاج الثقافى عرض المونودراما "الحكرة" لفرقة المشهد المسرحى المغربية بمسرح "ميامى".

بدأ العرض بعزف السلام الجمهورى المصري والسلام الملكى المغربى، بحضور عدد كبير من رجال السلك الدبلوماسى والفنانين، وأفراد من جاليات المغرب والجزائر وتونس وليبيا، حيث تمثل الفرقة الاتحاد المغربى للفنانين المسرحيين، وهو الاتحاد الذى تم توقيع بروتوكول بينه وبين "الجمعية المصرية لهواة المسرح" عقب نهاية العرض مباشرة.

ومسرحية "الحكرة" إنتاج فرقة المشهد المسرحى المغربى، تأليف بديعة الراضى، وتمثيل ماجدة زبيطة، والمخرج محمد الزيات، والعرض يلقى الضوء على مشاكل المرأة ومعاناتها، وتتناول قيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية فى قالب يمزج بين الجانب الحقوقى والفنى والفكرى.

هذا ويمكن وصف الخطاب المسرحى بالعرض بأنه خطاب تحررى مسئول يساهم فى نشر الوعى وإعلاء القيم السامية النبيلة، عن طريق تناول معاناة ومأساة امرأة، وقد نجحت الممثلة بصدق أدائها البديع في نقل معاناتها لجميع أفراد الجمهور، فهو عرض يرمم يوميات أضطهاد واستنزاف معقدة، كنتيجة لإضطهادات سياسية واجتماعية بسبب غياب ثقافة المساواة والحقوق الضائعة، ومن خلال متاهات ومقاربات في الزمن الراهن والمستقبل، فنص "الحكرة" يكشف الستار والمستور عن تابوهات تزييف الحقائق، وأساليب خداع الشعب، وعن بعض الفرضيات السياسية وأسرارها، وذلك خلال فترات زمنية متتالية تتسم بظاهرة الإرباك والتشويه.

تجدر الإشارة إلى أن المسرحية قد تم عرضها بالعديد من المدن المغربية ، وبعد عرضها في مصر، ستعرض فى كل من الإمارات العربية المتحدة – الشارقة، وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا، فى إطار العروض المبرمجة من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين في الخارج وشئون الهجرة.

والحقيقة أن تجربة فرقة "المشهد المسرحى" لم تقتصر على الجانب الإبداعى فقط، لكنها طرحت أيضا العديد من الأسئلة نحو موضوع الدعم المسرحى، والاهتمام بالعناصر الشبابية المسرحية فى توجهاتهم وضبط مساراتهم وترشيد طاقاتهم.

جدير بالذكر أن الجمعية المصرية لهواة المسرح تأسست عام 1982م، ونظمت نحو 30 مهرجان، ومن بينها 15 مهرجان للمسرح العربي بدءا من الألفية الجديدة، وقد سبق لها توقيع التآخي مع مهرجان مستغانم بالجزائر، ومسرح الشباب بالكويت، والمسرح الحر بالأردن،وتعمل الجمعية جاهدة نحو الارتقاء بمستوى عروض هواة المسرح فكريا وفنيا، وخلق حركة مسرحية واعية وتقديم المسرح البديل، كما تعمل على تنسيق العلاقات بين فرق الهواة المختلفة وتقديم كل الدعم الممكن للفرق والأفراد.



الفنانة المغربية ماجدة زبيطة بطلة العرض

جانب من مسرحية الحكرة



ماجدة زبيطة في احد المشاهد



جانب من العمل



البوستر الرئيسي للمسرحية وكلمة البامفلت