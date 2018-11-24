شاهدوا.. لم يفهم المعنى الحقيقي لفكرة “غسيل الأموال” ققرر تطبيقها حرفياً!

كتب امير فتحي في السبت 24 نوفنبر 2018 11:47 صباحاً -

غسيل الأموال

حاول لص إخفاء مبلع يصل إلى 400 ألف دولار داخل غسالة ملابس، اذ يبدو بحسب “سكاي نيوز” انه لم يفهم المعنى الحقيقي لفكرة “غسيل الأموال” وقرر تطبيقها حرفياً.

فقد نجحت الشرطة الهولندية في ضبط المبلغ المالي الكبير خلال عملية تفتيش كان بعض عناصرها يجرونها في منازل بالعاصمة أمستردام، لضبط المستأجرين “بالباطن”، حسب ما ذكر موقع “نيويورك ديلي نيوز”.

وعثرت الشرطة خلال تفتيشها أحد المنازل، على رزم من المال، من فئة 20 و50 يورو، مخبأة داخل غسالة الملابس، ونشرت على موقعها صورة للأموال.

كما عثر رجال الشرطة على جهاز لعد المال، ومسدس، وعدد من الهواتف المحمولة، تعود جميعها للشخص البالغ من العمر 24 عاما، لم يتم الكشف عن اسمه.