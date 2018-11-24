شاهدوا.. لبنانية تشتري أكبر ألماسة وردية وأكثرها نقاءً وندرةً في العالم بمبلغ 44 مليون دولار

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كتب امير فتحي في السبت 24 نوفنبر 2018 11:47 صباحاً -
- منوعات
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2018-11-24T08:33:35+00:00
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أكبر ألماسة وردية
اشترت سيدة أعمال لبنانية أكبر ألماسة وردية بمبلغ 44 مليون دولار، وإسم الماسة Pink Legacy، ضمتها دار هاري وينستون إلى مجموعتها، كإحدى أكثر المجوهرات نقاءً وندرةً في العالم.
ودار هاري وينستون للمجوهرات مملوكة لشركة Swatch، التي تملكها سيدة الأعمال نايلة حايك، ابنة المهاجر اللبناني نيكولا حايك، مؤسس مجموعة سواتش.
أصبحت نايلة المديرة التنفيذية للمجموعة بعد وفاة والدها عام 1995.
وألماسة بينك ليغاسي ليست الألماسة الأولى التي تسعى نايلة جاهدة لامتلاكها، إذ اشترت في السابق الألماسة الزرقاء الخالية من الشوائب The Winston Blue عام 2014، بسعر 23.8 مليون دولار.
وبحسب ما نقل موقع عربي بوست فإن نايلة يُعرف عنها حبها الخيول العربية، إذ تمتلك أكثر من 60 حصاناً عربياً، وتتخصص في تربية الخيول المصرية وتناسلها.
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