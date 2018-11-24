عبير نعمة تطرح أغنية جديدة بعنوان “ودّعت الليل” – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرحت الفنانة اللبنانية عبير نعمة أغنية جديدة بعنوان “ودّعت الليل” عبر قناتها الشخصية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

الأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان بلال الزين، توزيع هادي شرارة وميكس وماستر مارك عبد النور.

الجدير ذكره أن طرح أغنية “ودّعت الليل” ترافق مع جلسة تصوير جديدة لـ عبير نعمة ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية مميّزة.

كلمات الأغنية”:

كل شي بيذَكِّرني فيك مابدّي إتذَكَّرو

كل شي خَصّو بيماضيك ما فيي إتصَوَّرو

ودّعت الليل الطويل للّي كان يبَكّيني

حتى أصغَر تفاصيل كانت تعنيني

شِلتا من بالي ومحيتا صُوَرنا الهدايا رميتا

هَودي كِلُّن وَجَع قلب وبقلبي عم يِقهرو

كل المطارح للّي كِنّا نروحا أنا وِيّاك

بتفَداها وبُهرُب مِنّا تا إقدَر إنساك

ولأنَّك بتحِب الليل بَطَّلت عم بِسهَرو

لمشاهدة فيديو أغنية “ودّعت الليل”: