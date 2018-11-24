حسن الرداد يصوّر فيلمًا جديدًا وهل يخوض سباق دراما رمضان المقبل؟

متابعة الخليج 365: يستعد الفنان المصري حسن الرداد للبدء بتصوير فيلمه السينمائي الجديد، فور انتهاء السيناريست مصطفى حمدي من كتابة السيناريو الخاص به.

ولم يستقر الرداد على اسم الفيلم حتى الآن، إلا أنه يبتعد في العمل عن الكوميديا التي قدّمها في أفلامه الأخيرة، حيث قرر تقديم فيلم تراجيدي لا يخلو من الأكشن وهو ما ألزمه على الخضوع لتمارين رياضية قاسية طيلة الفترة الماضية.

أمّا فيما يخصّ سباق رمضان، فقرر حسن الردّاد عدم تقديم أي مسلسل درامي، وذلك بعد ظهوره في العام الماضي بمسلسل “عزمي وأشجان” الذي قدّمه مع زوجته الفنانة ايمي سمير غانم إلى جانب الفنانين سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد ومحمد سلطان.