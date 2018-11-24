حكيم يستعرض مهارات نجله عمر في الفروسية – بالصور

متابعة الخليج 365: شارك الفنان المصري حكيم الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور جديدة لابنه عمر أثناء ممارسته رياضة ركوب الخيل.
وتمنى حكيم بتعليقه على الصورة أن يمثل نجله قريبًا مصر في بطولات الفروسية الدّولية فكتب: “الفارس ( عمر حكيم ) كان عنده بطولة النهارده. ان شاء الله يمثل مصر فى البطولات الدوليه. يارب”.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال حكيم كانت أغنية “ماشبعتش خصام”، وهي من كلمات أمل الطائر، ألحان وحيد المليجي، وعصام توفيق، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا.
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