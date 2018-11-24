بعد مرور عقد على عرض آخر أجزائه.. ماذا قال بطلا فيلم Twilight؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: احتفل الجمهور وعشاق سلسلة أفلام Twilight بمرور 10 سنوات على عرض الجزء الأخير من العمل في الصالات السينمائية.

وفي هذه المناسبة، أشار روبرت باتينسون بطل السلسلة في تصريحات خاصة له إلى أنه بسبب Twilight شعر بأنه على الطريق الصحيح في مشواره الفني فقال: “أنا محظوظ جداً في حياتي وفي مجالي الفني، فأنا حقيقة أقدر كل شيء حدث بسبب هذه السلسة”.

أما بطلة العمل كريستين ستيوارت فقالت من جهتها: “لقد مر وقت طويل بسرعة، من الغريب قول ذلك، هذه السلسلة سببت في تكوين بعض الذكريات الخاصة التي تتبعني حتى الآن، من الصعب التصديق أن كل هذا الوقت مر سريعاً”.

الجدير ذكره أن علاقة عاطفية جمعت بين بطلي Twilight روبرت باتينسون وكريستين ستيوارت لكنها انفصلا عن بعضهما لاحقًا بسبب خيانتها له مع المخرج روبرت ساندرز في فترة تصوير فيلم Snow White and Hunts Man.