كيفانش تاتليتوغ يقتحم قائمة الأعلى مشاهدة بمسلسله الجديد

متابعة الخليج 365: انطلق عرض مسلسل “الإصطدام” للنجم التركي كيفانش تاتليتوغ في تركيا يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وحقق المسلسل نسبة مشاهدة مرتفعة، فاقتحم كيفانش تاتليتوغ من الحلقة الأولى قائمة المواد الدرامية الأعلى مشاهدة احتلّ المرتبة الرابعة عبر الشاشات في تركيا.

ويجسد كيفانش تاتليتوغ في المسلسل دور المحقق ماخر الذي خسر زوجته وتلعب دورها سيفتاب اوزالتون وابنه في حادث إرهابي فيحاول الانتحار من خلال حادث سيارة، وخلال هذه المحاولة يتصادم مع 3 سيارات أخرى من بينها سيارة الممثلة إلتشين سانجو التي تلعب دور اليتيمة “زينب”.

الجدير بالذكر أن كيفانش تاتليتوغ كان قد شنّ حملة دعائية واسعة للمسلسل طيلة الفترة الماضية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.