خاص – كارلوس عازار ربح الدعوى

كشف النجم كارلوس عازار لموقع “بصراحة” عن تحضيراته لعمل جديد بالتعاون مع شركة الانتاج “Artist Lab” وذلك على هامش حضوره السهرة التي اقامتها الشركة في بيروت.

وتكتم “عازار” بشدة حول التعاون الذي سيجمع الشركة به. ولم يكشف عن اي تفاصيل.

من جهة اخرى، عبّر “عازار” عن سعادته الكبيرة بعد الاصداء الايجابية التي تلقاها حول دوره في مسلسل “ثورة الفلاحين” ووصف العمل بـ “حديث الناس” وبأنه رفع كثيرًا من مستوى الدراما اللبنانية.

كما عبّر عن سعادته بأصداء برنامجه الجديد “كلنا للوطن” الذي يعرض على شاشة “الجديد”، خاصة بعد ان ربح الدعوى الموجهة ضد البرنامج بتهمة التقليد والنسخ وان القاضي ردّ الدعوى.

نذكر ان مسلسل “ثورة الفلاحين” يعرض على شاشة الlbci، من كتابة كلوديا مرشليان، اخراج فيليب اسمر وانتاج “ايغيل فيلمز”. ويضم عدد كبير من نجوم الدراما منهم ورد الخال، باسم مغنية، تقلا شمعون، ايميه صياح، كارلوس عازار، وسام صباغ، وسام حنا، سارة ابي كنعان وغيرهم.