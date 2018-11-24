جورج وسوف سلطان بـ “ملكة جمال الروح”

اخيراً وبعد طول انتظار، اطلق سلطان الطرب جورج وسوف اغنيته الجديدة “ملكة جمال الروح” كلمات محمود عبد العزيز، ألحان أمجد العطافي، حصرياً عبر تطبيق انغامي.

الاغنية تعيد الوسوف الى الساحة الفنية بعد غياب عن طرح الاعمال الفنية حيث اقتصر وجوده مؤخراً على احياء الحفلات في لبنان والعالم.

“ملكة جمال الروح” حققت اكثر من 120 الف استماع بعد ساعات قليلة على طرحها. ويقول مطلعها: “ملكة جمال الروح والعين والقلب، تجي السنين وتروح، انت لجوا القلب”. لسماع الاغنية اضغط هنا

اثبت الوسوف خلال ادائه للاغنية انه سلطان بكل ما للكلمة من معنى خاصة انه تعرض لأزمة صحية قبل نحو ثماني سنوات اثرت عليه بشكل سلبي، الا انه استطاع النهوض من جديد وان يقدم عملاً مميزاً واداءً رائعاً في “ملكة جمال الروح” وان يذكرنا بأجمل اغانيه من “حلف القمر” الى “كلام الناس” الى “روح الروح” وغيرها.

وكان سلطان الطرب قد استبق طرح الاغنية كأوديو، بنشر برومو الكليب ترويجاً للعمل الذي تضمن عدة لقطات لوجوه معروفة نذكر منهم نيشان ديرهاروتيونيان، هشام حداد، فادي الخطيب وغيرهم. ومن المتوقع ان يصدر الكليب بعد ايام قليلة.