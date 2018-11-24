شكرا لقرائتكم جائزة المهرجان القومي للسينما المصرية تذهب لـ "مولانا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فيلم (مولانا) للمخرج مجدي أحمد علي بأبرز جوائز المهرجان القومي للسينما المصرية الذي أُعلنت جوائزه الأحد ومن بينها جائزة أفضل فيلم روائي طويل.

ونال بطل الفيلم عمرو سعد جائزة "أفضل ممثل"، فيما حصل إبراهيم عيسى ومجدي أحمد على جائزة "أفضل سيناريو".

وأقيم حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية الأحد، بعد تأجيله أكثر من مرة لتعارض ختام المهرجان مع مناسبات أخرى.

وانتظمت الدورة الثانية والعشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية في الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني تحت شعار (السينما... لحظات لا تنسى).

وقال المخرج سمير سيف رئيس المهرجان في كلمة الختام "المهرجان القومي للسينما هو مهرجان الدولة الرسمي والوحيد لتقييم حصاد عام سينمائي كامل".

وشملت الدورة الثانية والعشرون الأفلام التي عرضت تجاريا في دور السينما المصرية خلال عام 2017.

وكرم المهرجان الممثل حسين فهمي والممثلة نادية الجندي ومدير التصوير محمود عبد السميع والمونتيرة عنايات السايس والناقد سيد سعيد إضافة إلى منسق المناظر محمود المغربي والمصور الفوتوغرافي محمد بكر.

وقال سيف "رغم ضآلة ميزانية المهرجان لم نتخل عن تقاليد المهرجان في تكريم رموزنا الفنية بالإضافة إلى من أفنوا حياتهم في خدمة هذه الصناعة بعيدا عن الأضواء، علاوة عن الإصدارات الهامة التي تعد مرجعا وتوثيقا لإنجازات المكرمين الحاليين والراحلين".