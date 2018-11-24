خالد الصاوي يعلن بد تصويره لفيلم جديد مع تامر حسني 

كشف الفنان خالد الصاوي، عن سبب تأجيل تصوير فيلم "الفارس".

وأوضح في تصريح لـ" لايف ستايل": "إن المنتج محمد السبكي أجل تصوير فيلم الجديد "الفارس" إلى صيف 2019، وذلك لأن الفيلم يحتاج إلى تحضيرات قبل تصويره، وأثناء المونتاج والمكساج بعد الانتهاء منه، خاصة أنه ينتمي إلى نوعية الأفلام التاريخية، في العصور الوسطى.

ومن جانب آخر، أشار الصاوي أنه يستعد لبدء تصوير فيلم "حمزة" مع تامر حسني، في نهاية الشهر الجاري.

ويذكر أن فيلم "الفارس" بطولة نيللي كريم، ومحمد رجب، وأنوشكا، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد ثروت.