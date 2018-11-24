إيمان سلامة تؤكد شخصية ليلي كانت تحدي كبير لها

كشفت الفنانة إيمان سلامة عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقها عن تقديمها شخصية "ليلي" خلال السياق الدرامي للجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" والذي تم عرضه مؤخرا عبر شاشات القنوات الفضائية.

وأكدت في تصريح خاص لـ" لايف ستايل"إلي أن شخصية "ليلي" كانت تحدي كبير بالنسبة لها ولكنها كسبت هذا التحدي خاصة أن ردود الأفعال فاقت كل ما كانت تتوقعه وكانت مبهورة من رد فعل الناس عن المسلسل والشخصية خاصة أنها خلقة حالة من الحيرة لدي الجمهور ما بين التعاطف معها أو كررها .

يشار إلي أن الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحى"، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم سوسن بدر وأحمد عبد العزيز و محمد رياض وعبير صبرى وسيمون وحسن حسنى وهادى الجيار ولطفى لبيب وحنان شوقى وجمال عبد الناصر وعزت أبو عوف ومحمد التاجى وإيهاب فهمي إيمان أبو طالب ودنيا عبد العزيز ووفاء سالم، ومحمد عز ميرهان حسين، عايدة رياض، محمد عادل كارولين عزمي، كيرا الصباح ، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، للمخرج تامر حمزة.