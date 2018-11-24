إنجي أمين تستعد لإطلاق كليبها الجديد" مالك يا شاب "  

كشفت المطربة إنجي أمين أنها تعكف خلال الفترة الحالية على التحضير لميني ألبوم غنائي جديد سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة ولكنها خلال الفترة الحالية في مرحلة التحضيرات.

وأعلنت أنجي في حديث خاص إلى " لايف ستايل" أنها تستعد لطرح أغنية سنغل خلال الفترة المقبلة , على أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وتحمل اسم" مالك يا شاب" وهي من كلمات سامح فرج، وألحان حسين محمود، وتوزيع جمال فتحي , وأشارت أن كليب"مالك يا شاب" أغنية اجتماعية وليست عاطفية وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور فور طرحها عبر شاشات القنوات الفضائية .

يذكر أن آخر أعمال المطربة إنجي أمين، أغنية" اللي حاسندني" وأغنية "أمي إللي حبيتها" من كلمات وائل توفيق، ألحان يوسف مطر، توزيع ومكس وماستر أشرف محمود أبو زيد.