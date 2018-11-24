شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يدخل فيلمه الجديد الشهر المقبل ويغيب عن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الفنان حسن الرداد انتهاء السيناريست مصطفى حمدى من كتابة سيناريو فيلمه الجديد الذى يعمل على التحضير له فى الفترة الحالية، حيث قرر الرداد بالاتفاق مع صناع الفيلم على بدء التصوير منتصف الشهر المقبل بعد تسلم النسخة النهائية من السيناريو.

ولم يستقر الرداد على اسم الفيلم حتى الآن، إلا أن العمل يبتعد فيه عن الكوميديا التى قدمها فى أفلامه الأخيرة، حيث قرر تقديم فيلم تراجيدى أكشن وهذا ما جعله يتواجد فى صالة الألعاب الرياضية طوال الفترة الماضية بسبب وجود عدد من مشاهد الاكشن بالفيلم اضافة إلى رغبته فى الحفاظ على لياقته البدنية.

وقرر حسن الرداد الغياب عن الدراما فى شهر رمضان المقبل مكتفياً بالسينما، وذلك بعد ظهوره فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "عزمى وأشجان" الذى قدمه مع زوجته الفنانة ايمى سمير غانم وشارك فى بطولته سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبى محمود الليثى، تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ومن إخراج إسلام خيرى