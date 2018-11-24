كتب امير فتحي في السبت 24 نوفنبر 2018 10:27 صباحاً -

شاهدوا فيديو طريف.. كلب يتصدى لركلة جزاء تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، يظهر أحد اللاعبين وهو يسدد ركلة جزاء، وصوّبها باتجاه المرمى، إلا أن كلبا ظهر فجأة وتصدى للكرة وفر هاربا خارج الملعب.

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