شاهد.. وائل جسار يحتفل بعيد ميلاده الـ 42 في الملهى الليلي الخاص به!

كتب امير فتحي في السبت 24 نوفنبر 2018 10:27 صباحاً -

وائل جسار يحتفل بعيد ميلاده الـ 42 إحتفل الفنان اللبناني وائل جسار بعيد ميلاده الـ 42 بحضور زوجته ميراي ومحمد ياسين صاحب شركة آرابيكا والفنانة كاميليا ورد وعدد من الأصدقاء والإعلاميين. الإحتفال أقيم في الملهى الليلي الذي يملكه وائل جسار في وسط بيروت، ولقد حرصت ميراي على أن يكون هناك أكثر من قالب حلوى باللون الأبيض، تم تزيين البعض بصور وائل وبعضها الأخر بصورها وصور زوجها

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