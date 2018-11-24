نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 19 دقيقة مضت التعليقات على تامر حسني أشعل أجواء الجامعة البريطانية وسط أكبر حضور جماهيري مغلقة

متابعة الخليج 365: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا في الجامعة البريطانية – BUE وسط أكبر حضور جماهيري في تاريخ الجامعة.

الحفل تخطى الجمهور فيه كل التوقعات في ظاهرة أولى من نوعها، وفور صعود تامر حسني إلى المسرح اشتعلت الأجواء وتعالت صيحات محبّيه الذين احتشدوا حوله من كل الإتجاهات ورفعوا صوره الضخمة وشعارات الحبّ والتقدير تعبيرًا عن سعادتهم بحضوره بينهم.

وقدّم تامر حسني في الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومه الأخير “عيش بشوقك”، فردّد الطلاب من مختلف المراحل العمرية معه الكلمات عن ظهر غيب.

تفاعل الجمهور مع تامر حسني تخطى كل التوقعات حيث هتف محبوه باسمه وسط موجات تصفيق حارّة رافقته منذ صعوده إلى المسرح حتى مغادرته الحفل.

على صعيد آخر، احتفل تامر حسني منذ أيام بإعلان التحضير لفيلمه الجديد الذي سيشاركه فيه عدد من الممثلين ومنهم الفنان خالد الصاوي والفنانة زينة وستولى إخراجه سعيد الماروق على أن يعرض في عام 2019 القادم.