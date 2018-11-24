خاص- ماذا كشفت فيرا يمين لبصراحة عن مشاركتها في “ديو المشاهير”؟

على هامش حفل اطلاق شركة الانتاج “Artist lab”، تواجدت عضو المكتب السياسي في تيار “المردة” السيدة فيرا يمين في السهرة وكان لموقع “بصراحة” هذا الحديث معها خاصة انها من ضمن الاسماء التي ستشارك قريبًا في الموسم الثالث من “ديو المشاهير” على شاشة MTV.

أشارت “يمين” في البداية الى إنها متحمسة جداً للبرنامج والمشاركة فيه.

ولفتت ان ما جعلها تشارك في البرنامج هو فكرة دعم جمعية خيرية لأنها خطوة انسانية جميلة.

وافصحت لـ “بصراحة” عن اسم الجمعية التي ستهبها المال الذي ستفوز به في البرنامج، وهي جمعية “منكبر سوا” التي تهتم بالمسنين في زغرتا.

وعن التحضيرات التي تقوم بها من أجل ادائها في البرنامج، أشارت الى إنها مستعدة للأداء مباشرة امام الجميع ولكن ليس لديها الوقت الكافي للتحضير والتدريب.

ورداً على سؤال هل ستستمع لنصائح اللجنة والأخذ بها، لفتت الى انه من المفترض الأخذ بنصائح اللجنة واتباعها.

نشير إن برنامج “ديو المشاهير”من تقديم أنابيلا هلال وإخراج كميل طانيوس، ومن انتاج ناي نفاع ورمزي نصر.

اليكم اسماء النجوم والوجوه المعروفة الذين سيشاركون في البرنامج: وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي، عضو المكتب السياسي في تيار “المردة” السيدة فيرا يمين، الوليد الحلاني نجل النجم عاصي الحلاني، الممثل عباس جعفر، الاعلامي طوني بارود، ليلى عبد اللطيف، مقدمة البرامج دوللي عياش، الممثلة سارة ابي كنعان، ملكة جمال لبنان السابقة فاليري ابو شقرا، نادي ابو شبكة، الممثل سعد حمدان، الممثلة ليليان نمري، مقدمة البرامج الين برومانا.