منّة شلبي سعيدة بقرب تعاونها من جديد مع أحمد حلمي

أعربت الفنانة المصرية منّة شلبي عن سعادتها بقرب تعاونها من جديد مع الفنان أحمد حلمي بعد عملها معه في فيلمين "هما كده رضا وفيلم أسف على الإزعاج".

وأكدت منّة شلبي أن أحمد حلمي من الفنانين الذين يتميزوا باختيارهم . موضحة أنها تعشق السينما حيث أنها إبنة السينما بعد أن قدمتها للجمهور في فيلم الساحر مع الراحل محمود عبد العزيز.

وعن ابتعادها عن الدراما قالت "إنها لم تبتعد عن الدراما ولكنها تختار أعمالها بعناية شديدة". مشيرة إلى أنها سعيدة بإعادة عرض مسلسل واحة الغروب التي قدمته منذ عامان كما أوضحت أنها تعاونت فيه مع الفنان خالد النبوي وكانت رواية قيمة للكاتب بهاء طاهر.

وعن وفاءها للمخرج رضوان الكاشف قالت "إن كل نجاح تقدمه في الدراما أو السينما فهي تدين للمخرج رضوان الكاشف بالفضل لأنه أول من اكتشفها" . مشيرة إلى أنها محظوظة أنها تربيت في بيت فني مع والدتها الفنانة زيزي مصطفى وسعيدة بتعاونها مع الكبار مثل محمود عبد العزيز ويسرا في بدايتها وعبله كامل ويحيى الفخراني في مجموعة من الأعمال وهذا أثقلها فنيا.

وعن مهرجانات السينما التي تقام على مدار العام قالت أن هذا شئ طبيعي حيث أن مصر بالفعل هي هوليوود الشرق وهي نبع الفن في العالم . موضحة أن المهرجانات هي نوع من أنواع الثقافة للشعوب والفنانيين أيضا.

وعن نجاح فيلم تراب الماس قالت أنها بالفعل سعيدة بهذا العمل التي تعتز به كثيرا في تاريخها الفني . مشيرة أنه فيلم جيد لكاتب متميز هو أحمد نراد موضحة أن أفلام وروايات أحمد مراد هي الأكثر مبيعا في عصرنا الحالي وبالتالي من الطبيعي أن تكون أعماله في السينما جيدة.

وعن ارتباطها بالقاهرة أكدت أن هناك ارتباا وثيق في حياتها منذ صغرها، وأشارت أنها تحب القاهرة كثيرًا وتحب الحي التي ولدت فيه وهو حي جاردن سيتي حيث أنها تتشبع هناك بحب الناس ويكفي أنها كل صباح ترى ابتسامة من الجمهور عندما تمارس رياضة الجري حول المنزل التي تعيش فيه موضحة أن جاردن سيتي يمثل لها الجدر التي لا تستطيع أن تتركه حتى لو سافرت لأبعد الأماكن فإنها تعود وتحن إلى هذا الحي التي ولدت فيه.

وعن قضاء وقت فراغها أوضحت أنها تحب السفر إلى أوربا أو إلى مدن مصرية فمثلا تستمتع بالسفر إلى الجونه أو الغردقة أو شرم الشيخ وأسوان أيضا موضحة أن مصر أهلها طيبين مشيرة أنها دائما تحافظ على ما حققته من نجاح بسبب الجمهور الذي يحبها مشيرة أنها دائما تشعر أنها واحدة من الأسرة المصرية.

وعن الأكلات التي تحبها قالت إنها تعشق الشيكولاته بشكل كبير وتحب تناول الفاكهة إلى جانب بعض الأكلات المصرية التي تحبها كثيرا مثل المحشي والمكرونة.