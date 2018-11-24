طالب مصري يقتل معملته طعنا أثناء حصة درس خصوصي في منزلها!

كتب امير فتحي في السبت 24 نوفنبر 2018 07:57 صباحاً -

أقدم طالب مصري بمرحلة الثانوية العامة على قتل معلمته طعنًا بسلاح أبيض أكثر من مرة في مختلف أنحاء جسدها، أثناء تواجده في منزلها، لتلقي درس خصوصي في مادتي الكيمياء والأحياء بمنطقة المنتزه في محافظة الإسكندرية

وأفاد بيان وزارة الداخلية، أن الواقعة بدأت بتلقي الشرطة بلاغًا يفيد طعن “س. م” طالب 16 سنة بالثانوية العامة، معلمته “ه. ا” أثناء حضوره درسًا خصوصيًا بمنزلها.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط الطالب والأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته تبين أنه حضر إلى منزل المجني عليها، لحضور الدرس الخاص به في الكيمياء والأحياء، وكان يحمل حقيبته الخاصة وبها سلاح أبيض.

وأثناء اندماج المعلمة في شرح الدرس للمتهم، طلب منها الأخير إحضار كوب من الماء له، ثم عاجلها بطعنات أودت بحياتها، دون سبب واضح لفعلته.

حرر محضر بالواقعة، ونُقِلَت جثة المجني عليها إلى المشرحة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكشف ملابسات الجريمة.