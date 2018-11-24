شكرا لقرائتكم خبر عن مناسبة تجمع خالد الغندور ونادر السيد بالفنان حسين فهمى.. شاهد الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت صورة تجمع لقاء الفنان حسين فهمى، مع خالد الغندور، كابتن نادى الزمالك السابق، ونادر السيد، حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق.

وظهر فهمى والغندور والسيد، بصحبة عدد من أصدقتائهما على أحد الطاولات بأحد أماكن تناول المأكولات، ولم يتضح السبب الذى جمع بين هؤلاء النجوم.



خالد الغندور

ونالت الصورة التى شاركها خالد الغندور عبر حسابه على "انستجرام" إعجاب متابعيه، وعلق أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق على الصورة قائلاً: "حبايبى".