- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ناسينى ليه.. شاهد تفاعل الجمهور مع تامر حسنى فى حفله بالجامعة البريطانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مقطع فيديو تفاعل جمهور حفل الفنان تامر حسنى، الذى أقيم مساء أمس الجمعة، مع أغانيه، حيث تفاعل الحضور مع أغنية "ناسينى ليه".
وأحيا تامر حسني أولى فقرات الحفل المقام داخل الجامعة البريطانية بحضور الألاف من مختلف الأعمار.
تامر حسنى
وقدم تامر عدد من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بعدها حرص علي تحية الجمهور وتمني لهم الاستماع بالنجم العالمي جيسون دورلو الذي من المقرر ان يحي الفقرة التالية.
الحفل يقام ضمن سلسلة حفلات " ايجيبت كلندر" للتاكيد على المناخ الآمن بمصر في كافة المجالات حيث من المقرر أن يشهد عام ٢٠١٩ اكتر من ١٥ حفلا بمشاركة العدد من النجوم العالمين أخبار مطرب مصر والعالم العربي.
شكرا لقرائتكم خبر عن ناسينى ليه.. شاهد تفاعل الجمهور مع تامر حسنى فى حفله بالجامعة البريطانية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .