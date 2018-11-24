شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. أول ظهور لـ "صوفى تيرنر" فى فيلم Dark Phoenix الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "marvel" عن أول ظهور للنجمة "صوفى تيرنر" فى مشاركتها في فيلم Dark Phoenix المشتق عن سلسلة الأفلام الشهيرة x men، والمقرر عرضه فى 7 يونيو القادم.

وانتهت تيرنر مؤخراً من تصوير مشاهدها فى الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of thrones، الذى ساعد بشكل كبير فى نجاحها امام الكاميرات لدورها الكبير والمميز طوال السبع مواسم الماضية، وترشحها لأكثر من مرة لجوائز الأيمي.

تدور احداث الفيلم عام 1992، قبل عشرة أعوام من أحداث فيلم (X-Men: Apocalypse)، وبعد انضمام (جين جراي) إلى فريق (المتحولون إكس)، حيث تطور (جين جراي) قدراتها الخارقة، لدرجة أن هذه القدرات تفسدها وتحولها إلى (فينيكس المُظلمة)، فيصبح فريق المتحولين إكس أمام خيار صعب في أن يحسموا قرارهم بأن حياة أحد أفرادهم ليست أكثر قيمة من حياة البشر أجمعين.

فيلم Dark Phoenix من بطولة جيمس ماكافوي، مايكل فاسبندر، جنيفر لورانس، نيكوﻻس هولت، صوفي ترنر، تاى شريدان، ومن تأليف وإخراج سايمون كينبيرج.