قيس الشيخ نجيب رفض دبلجة المسلسلات التركية.. و"ليالي الصالحية" كانت أول خطواته على سلم الشهرة

ميرنا وليد - بيروت - جذب ​قيس الشيخ نجيب​ معجبيه بشخصيته التي يغلب عليها طابع الهدوء والاتزان، إضافة إلا موهبته التمثيلية المبدعة التي مكنته من تأدية مختلف الشخصيات التي كان لها وقعاً مميزاً على الجمهور، ويعتبر من الممثلين الذين يختارون أدوارهم بدقة، وتأنى كثيراً لدى اختياره الدور، ويعتذر عن الكثير من الأدوار، ويختار فقط المناسب له.

هو ممثل مسكون بالمشاعر واللباقة والأناقة، حقق حضوراً مميزاً وجسد العديد من أدوار البطولة، واستطاع بكل دور أن ينقلنا إلى شخصية مختلفة تعيشها بالواقع.

ينحدر قيس الشيخ نجيب من أسرة متعرقة بالفن، فوالده المخرج الكبير الراحل محمد شيخ نجيب، ووالدته خديجة العبد التي كانت راقصةً في إحدى الفرق الشعبية السورية، ولا ننسى أن شقيقه سيف أصبح مخرجاً أيضاً خلفاً لوالده.

أعمال متنوعة وغنية

ولد قيس الشيخ نجيب في مدينة دمشق عام 1977، وكان مولعاً منذ الصغر بالفن والتمثيل ولطالما كان والده يصطحبه إلى أماكن التصوير، الأمر الذي زاد حبه وشغفه بالفن بشكل عام، والتمثيل بشكل خاص.

درس في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق وتخرج فيه عام 1998، ثم انضم إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1999.

بدأ قيس الشيخ نجيب مسيرته على خشبة المسرح، حيث لعيب دوراً في مسرحية "العرس" عام 1998، ومسرحية "هذه المرة" عام 2000، قبل أن تتوالى أعماله الدرامية.

خلال طفولته، ظهر في أكثر من مسلسل، أبرزها "أيام شامية" للمخرج بسام الملا، و"الطير" مع غسان جبري.

وعندما أصبح قيس الشيخ نجيب شاباً ومتمكناً من أدواته، قدم ما يقارب 90 مسلسلاً سورياً وعربياً، أهمها "سيرة آل الجلالي" و"البواسل" عام 2000، و"صلاح الدين الأيوبي" و"أبيض أبيض" 2001، و"الأرواح المهاجرة" 2002، و"أنا وعمتي أمينة" و"سف بين ذي يزن" 2003، و"التغريبة الفلسطينية" و"قتل الربيع" و"​ليالي الصالحية​" 2004، و"حاجز الصمت" و"المارقون" 2005، و"وشاء الهوى"، و"باب الحارة" 2006، و"سقف العالم" 2007" و"على حافة الهاوية" و"أولاد القيمرية" 2008، و"منمنمات اجتماعية" و"سحابة صيف" و"تحت المداس" و"الدوامة" 2009، و"القعقاع بن عمرو التميمي" و"ما ملكت أيمانكم" 2010، و"الزعيم" و"الغفران" و"تعب المشوار" 2011، و"بنات العيلة" و"زمن البرغوت" 2012، و"زين" 2013، و"الأخوة" 2014، و"بنت الشهبندر" 2015، و"ياريت" 2016، و"أوركيديا" 2017 و"جوليا" 2018.

ويعد مسلسل "ليالي الصالحيَة" الذي لاقى إقبالاً جماهيرياً، وترك انطباعاً إيجابياً عند المشاهدين أول خطوةٍ له على سلم الشهرة، كونه جمعه بمجموعة من كبار الممثلين السوريين مثل ​رفيق سبيعي​ و​منى واصف​ و​بسام كوسا​ و​عباس النوري​.

لا للدبلجة

يعارض قيس الشيخ نجيب بشدة دبلجة ​المسلسلات التركية​ باللهجة السورية، بسبب استغلال هذه اللهجة لإظهار ثقافة غير سوريَّة، كما تستغل أصوات الممثلين السوريين المعروفين للتعريف بممثلين غير معروفين حتَى في تركيا.

وأكد أن الدبلجة أثرت في أجور الممثلين، قائلاً: شركات الإنتاج أصبحت تخفض أجور الممثلين السوريين لأن المحطات لم تعد تأخذ العمل السوري بل أصبحت تأخذ العمل التركي باللهجة السورية وبسعر أرخص فلماذا تأخذ العمل السوري بسعر باهظ؟ وهذا كله أدى إلى اكتساح شركات الإنتاج أيضاً والتي تنتج أعمال سورية وبدأ ينعكس على الممثلين الذين أجورهم لم ترتق إلى المستوى المطلوب وهم يحاولون أن يخفضوا أجورنا وهذا أول رد فعل جراء الأعمال التركية المدبلجة.

ويؤكد في هذا الصدد رفضه للقيام بدوبلاج أية شخصيةٍ تركية، وعدا ذلك يرى أن الدبلجة خطر على الدراما السوريَّة خصوصاً أن الإنتاج السوري ينخفض تدريجياً، لأن المحطات تشتري العمل التركي الرخيص الذي يأتي بلهجة سوريَّة.

قيس والعائلة

قيس الشيخ نجيب متزوج من الكاتبة لبنى مشلَّح، التي كانت زميلته في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولديهما طفل اسمه "جود".

مشلح تصف زوجها فتقول: هو أب حنون جداً وعاطفي ويدعمني كثيراً. فعندما ولد ابننا "جود" كان يساعدني ويدعمني. قيس الزوج شخص طيب ومهضوم وليس لئيماً إطلاقاً.

وفي حديثها عن سلبياته قالت: قيس شخص مزاجي، فهو من برج الجوزاء ولديه أكثر من شخصية. أحياناً، أستيقظ صباحاً فأجده بشخصية مختلفة عن تلك التي كانت في الليلة الفائتة. لديه شخصيتان. وهذه هي الصفة السلبية الوحيدة لديه. عصبي أحياناً، ولكن لا تلازمه العصبية فترة طويلة بل تزول بعد وقت وجيز، هو شخص إيجابي في المنزل.

قيس الشيخ نجيب وفي حديثه عن نفسه كزوج وأب يقول: أحب العائلة جداً وأحاول كثيراً المحافظة عليها بوجود ابني، أحاول تأمين بيئة صحية له بعيدة عن التوتر والضغوطات، بالرغم من أننا نعيش في ظروف حياتية عامة غير مريحة، ولكني أحاول إبعاده عما يجري ليعيش حياة فيها استقرار عاطفي ليكون مستقبلاً جاهزاً للاعتماد على نفسه بعيداً عن المشاكل والعقد التي يعيشها، للأسف، الكثير من الأطفال بسبب الأوضاع الحالية، ويبدو أني أخذت أمراً من والدي، فقد كان كل همه المحافظة على مؤسسة الزواج والمنزل، وهذا ما ربّاني عليه وهذا الأمر اكتشفته حقيقة عندما صرت أباً.

كما عرج بالحديث عن زوجته قائلاً: لبنى إنسانة حساسة جداً وذكية ودماغها نظيف تعجبني طريقة تفكيرها وحساسيتها وشفافيتها، لدينا ذوق واحد ونرى الأمور والحياة بطريقة مشتركة، حتى الذوق الفني متقارب، فهي ليست كاتبة فقط بل درست النقد المسرحي أيضاً، ففي بعض الأحيان تنقد أعمالي من شكل لآخر وهو شيء مهم بالنسبة لي ولها، فهي تؤمن برؤيتي أيضاً فنجد شيئاً مشتركاً بيننا، عدا عن ذلك فنحن كنا أصدقاء لفترة طويلة وبعد هذه الصداقة أثمر الحب وفجأة أحسسنا أننا من الممكن أن نكون منسجمين مع بعضنا وحصل الزواج.

معلومات قد لا تعرفونها عن قيس الشيخ نجيب

تعرض قيس الشيخ نجيب لشائعتين قويتين، أولها زواجه من الممثلة السورية ​روعة السعدي​، والثانية أنه إبناً للممثلة ​سحر فوزي​.

في عام 2005 خاض قيس الشيخ نجيب تجربة التقديم من خلال الموسم الأول من برنامج "مذيع العرب" إلى جانب الإعلامية المصرية سالي شاهين، ورفض المشاركة في الموسم الثاني لتعارضه مع أعماله الدرامية.

بقي قيس الشيخ نجيب خمس سنوات من دون إنجاب، بقرار شخصي اتخذه هو وزوجته.

اعتذر عن الجزء الثالث من "باب الحارة"، لأنه شعر أن الدور لن يقدم شيئاً جديداً، ولم يكن حضور الشخصية مميزاً ومؤثراً في العمل أصلاً.