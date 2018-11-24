ناجي أسطا يجدد اغنية لفيروز وباميلا الكيك تكشف عن جديدهاقيس الشيخ نجيب رفض دبلجة المسلسلات التركية.....

ميرنا وليد - بيروت - في حلقة جديدة من برنامج "بيت الكل" يقدمه الممثل ومقدم البرامج ​عادل كرم​، استقبل الممثلة باميلا الكيك التي قدمت مشهدا تمثيليا طريفا باللهجة الأردنية والسورية برفقة كرم.

وكشفت في هذه الحلقة انها تكتب حاليا مسلسل درامي جديد.

وتطرقا بالجديث الى الصلحة بين جعجع وفرجية، وقامت بتقليد ستريدا جعجع، وقالت ان مواقع التواصل الاجتماعي امر جيد الا اننا نحن قمنا بتحويلها لأمر سلبي، كما كشفت عن اول لجر تلقته في بدايتها المهنية وهو 200 دولار على الحلقة.

ومن بعدها غنت اغنية "روق عليي شوي" للفنانة مايا نصري.

بعد ذلك وصل الفنان ​ناجي أسطا​ الى "بيت الكل" وكشف انه يستعد لتجديد اغنية "امي نامت عبكير" للسيدة ​فيروز​.

وقال انه سبق وارتكب العديد من المشاكل قديما.

ومن ثم استقبل عادل كرم الاعلامي المصري عماد الدين اديب الذي كشف انه خسر 70 كيلو من وزنه مشيرا الى انه خضع لعملية جراحية في المعدة كي يخسر هذا الوزن، كما اعرب عن حبه لتيتا لطيفة ولبرنامجها.

وقدم ناجي أسطا موال عشق بغدادي الذي يحبه عماد الدين اديب.

ومن ثم عرض مشهد تمثيلي قديم بالأبيض والأسود لأديب، وقامت باميلا الكيك بتقليد عمرو اديب.

ثم غنّى ناجي أسطا اغنية جديدة له خاصة بعيد الاستقلال.