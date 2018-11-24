شكراً Alfa و Touch على الروح الوطنية في يومنا المجيد

ميرنا وليد - بيروت - مرة جديدة قامت شركتا الجوال "Alfa" و"Touch" بتوحيد رنة هواتف اللبنانيين إحتفالاً بعيد الإستقلال، فإستمع اللبناني خلال اليومين الماضيين إلى النشيد الوطني وذلك عندما كان يقوم بأية عملية اتصال من خلال جهازه الجوال الذي يحمله.
شكرا "Alfa" و"Touch" على هذه الخطوة الوطنية بإمتياز، وعلى إضافة المزيد من الروح الوطنية على هذا اليوم المجيد في تاريخ لبنان.
في المقابل فإن البعض لم يعجبه الأمر، ووصلت معه الأمور إلى حد إنتقاد هذه الخطوة، معتبراً أنه في المستقبل قد تضع الشركتان أناشيد الأحزاب في لبنان كرنات للهواتف، لكن لا بد من تذكير هؤلاء بأن النشيد الوطني ليس نشيداً لحزب، بل هو نشيد الوطن الذي نفتخر به ونسعد بسماعه كل لحظة.
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