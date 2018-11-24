شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثانى مرة.. سهر الصايغ مع على ربيع فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلتقى الفنانة سهر الصايع، الفنان الشاب على ربيع فى مسلسله الجديد الذى يحمل اسم مؤقت وهو "فكرة بمليون جنيه" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ومن تأليف ورشة كتابة وإخراج وائل احسان، ليسجل العمل التعاون الثانى على التوالى فى الدراما بعدما قدما سويا "سك على اخواتك" فى شهر رمضان الماضى.

وفى سياق آخر تنتظر سهر استئناف تصوير المشاهد المتبقية لها فى مسلسل "خط ساخن" مع المخرج حسنى صالح وحسين فهمى ونضال الشافعى وسلاف فواخرجى، والذى توقف قبل شهر رمضان الماضى بسبب عدم تسويقه للعرض فى الشهر الكريم، ويتبقى لها يومين تصوير فقط فى العمل وتودعه نهائياً.

وظهرت سهر الصايغ بمسلسل واحد فى شهر رمضان الماضى وهو "سك على اخواتك" وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، سهر الصايغ، هنا الزاهد، كريم عفيفى، صبرى فواز، جيسى عبده، سلوى خطاب، إسلام جمال، هادى الجيار أحمد جمال سعيد، كريم كوجاك وعدد آخر من الفنانين.