شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتفلت الفنانة أمل رزق بعيد ميلادها فى حفل عائلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من أصدقاء وأسرة الفنانة أمل رزق، بعيد ميلادها مساء أمس، حيث ظهرت فى أثناء محاولة كسر قطعة شيكولاتة، أحضرها لها أحد أصدقائها.

وعلقت الفنانة أمل رزق على الاحتفال بعيد ميلادها قائلةً: " لما يبقى كل يوم حد بيفجأك وفاكر عيد ميلادك يبقى ده كرم من ربنا حب الناس لى من غير أى مصلحه بتفرحنى من قلبى، اخواتى هانى وهاجر نورتونى واسعدتونى".

يذكر أن الفنانة أمل رزق، كانت قد تعرضت لأزمة صحية، منذ عدة أشهر، وأحدث مرضها حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بسبب عدم وجود سرير لها فى إحدى المستشفيات، إلا أنها تعافت سريعاً عقب الأزمة.



أمل رزق



امل وابنائها



جانب من الاحتفال