شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإعلان عن موسم خامس لـ Peaky Blinders.. سيناريوهات محتملة بعودة توم هاردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية، مؤخرا عن الموعد الرسمي لطرح الموسم الخامس من مسلسل الدراما والجريمة Peaky Blinders، المقرر طرحه يوم 19 ديسمبر القادم عبر الشبكة.

وانتشرت الفترة الأخيرة الكثير من السيناريوهات التى ترجح عودة الممثل الكبير "توم هاردى" الذى يجسد شخصية "ألفى سولومونز"، والتى استندت على تصريحاته السابقة برغبته فى استكمال المواسم القادمة من المسلسل، ومطالبته بإستمرار شخصيته.

كما استندت السيناريوهات على مشهد مقتل "ألفى سولومونز" على يد "تومى شيلبي" فى الموسم الرابع، الذى لم يكتمل واكتفى المخرج بمشهد اطلاق النيران والانتقال لأحداث اخري من المسلسل، لعدم التأكيد على موته وترك باب احتمالية عودته مرة اخرى.

الموسم الجديد من "بيكى بيلايندرز" من المقرر أن يسرد حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى من المقرر أن تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.

مسلسل Peaky blinders يحكى عن عصابة تتكون من ثلاثة أشقاء فى مدينة "برمنجهام" الإنجليزية، عقب الحرب العالمية الأولى، حتى وصولها إلى السيطرة على لندن، وعرض فى أربعة مواسم، ومن المقرر عرض الموسم الخامس له فى 2019، من إعداد وتأليف ستيفن نايت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، هيلين ماكرورى، باول أنديرسون.