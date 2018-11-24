شكرا لقرائتكم خبر عن "ومين ضامن".. غادة رجب تبدع فى إحدى أغنياتها خلال جلسة منزلية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة غادة رجب، جمهورها ومتابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، بمقطع فيديو فى أثتاء تأديتها لإحدى أغانيها.

وظهرت الفنانة غادة رجب فى جلسة منزلية مع مجموعة من السيدات، وغنت بإحساس عالى، ما أثار إعجاب الحضور من السيدات المتواجدات.

وغنت غادة رجب، أغنية "ومين ضامن ومين آمين، وفين واخدانا يا توهة"، وهى تلك الأغنية التى شاركت بغنائها فى إحدى الأعمال المسرحية مع الفنان محمد صبحى.