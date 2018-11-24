خاص الفن- رجا ناصر الدين يفجر مفاجأة: "تزوجت من نادين الراسي"

ميرنا وليد - بيروت - فجر الإعلامي اللبناني ​رجا ناصر الدين​ مفاجأة كبيرة عبر موقع الخليج 365 بصورة حصرية حيث أعلن في تصريح خاص لنا أنه تزوج من الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​، لكنهما عادا وانفصلا.

ناصر الدين ونادين الراسي كانا قد اثارا الجدل منذ فترة حيث انتشرت اكثر من صورة لهما سوياً عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخرجت اكثر من شائعة تحدثت عن ارتباطهما، في وقت لم يؤكد الطرفان الشائعات ولم ينفياها.

يذكر ان الممثلة نادين الراسي تعيش في الفترة الأخيرة مشكلة عائلية بينها وبين طليقها ​​جيسكار أبي نادر​​ الذي اتهمها بمحاولة قتله.