شاهد.. نجوى فؤاد عن يسرا: كنت فاكراها حتوقف جنبي لما اكبر!

كتب امير فتحي في السبت 24 نوفنبر 2018 04:52 صباحاً -

نجوى فؤاد

تحدثت الفنانة نجوى فؤاد عن علاقتها مع زملائها بالوسط الفني، موضحه أنهم جميعا تجمعها بهم علاقة صداقة، وعلى رأسهم الفنانة يسرا التي ترجع صداقتهما لزمن طويل.

وقالت نجوى فؤاد: “يسرا كانت من أعز صديقاتي وأنتجت لها فيلم (ألف بوسة وبوسة)، وجازفت وقتها من أجلها ولم تكن راقصة أو مغنية، ولكنها لم تعد تسأل عني حاليا وكنت أعتقد أنها الوحيدة التي ستصون الصداقة وتزورني أو ترشحني لأدوار معها في أعمالها”.

وأضافت: “خسرت كثيرا في فيلم (ألف بوسة وبوسة) لأنه لا يوجد عمل استعراضي يحقق ربح، وهو يتطلب تكاليف مرتفعة، وأنتجت بعض الأعمال ومنها فيلم (هو والنساء) بطولة هند رستم التي كانت من أعز صديقتي، وهي كانت ملتزمة جدا بمواعيد تصويرها، وتعلمت منها الكثير”