شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم نجاتى عضو لجنة تحكيم بمهرجان أيام قرطاج للمنودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار إدارة مهرجان "أيام قرطاج للمنودراما" على الدكتور الفنان عاصم نجاتى لعضوية لجنة تحكيم الدورة الثانية من المهرجان المتخصص فى عروض مسرح المنودراما.

وكشف رئيس ومؤسس المهرجان الفنان التونسى الكبير إكرام عزوز، لـ"الخليج 365"، بقية أعضاء اللجنة وهم الفنانة التونسية منى نور الدين مقررا للجنة والأستاذ حمزة جاب الله من الجزائر والدكتور عبد الكريم بعلبكى من لبنان أما رئيس اللجنة فهو اداما تراورى من دولة مالى.

يذكر أن الدكتور عاصم نجاتى ممثل مصرى خريج كلية الهندسة ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وحاصل على دبلوم عالى فى الإخراج المسرحى، وماجستير فى المسرح المصرى، وحصلت على الدكتوراه فى المسرح المصرى، ودرس كأستاذ زائر فى جامعة ولاية أوهايو لمدة 6 أشهر، وممثل ومخرج مسرحي محترف منذ عام 1994، ومخرج مسرحى هاوٍ منذ 1986، وأخرج ما يقرب من 52 مسرحية ما بين الهواية والاحتراف أولى مشاركاته التليفزيونية فى مسلسل "أم كلثوم"، حيث لعب فيه دور "حافظ عبد لوهاب"، ثم أتبعه بعدد من المسلسلات وهى "قاسم أمين" و"طرح البحر" و"الحرافيش" و"من أطلق الرصاص على هند علام"، كما قام بدور "محمد كامل إبراهيم" فى فيلم "أيام السادات" مع أحمد زكى ولعب دور الرئيس الراحل أنور السادات، ضمن أحداث مسلسل "ناصر".