شاهد… سيدة غاضبة تدفع سيارة وقفت امامها في الاردن!

كتب امير فتحي في السبت 24 نوفنبر 2018 03:44 صباحاً -

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن مقطع الفيديو، ظهرت فيه سيدة وهي تدفع بواسطة مركبتها، مركبة شخص آخر كان أمامها، بالعاصمة عمّان في محيط سيتي مول.

ووفق المعلومات التي تناقلتها مواقع اردنية فإن السيدة من أصول عربية، فيما كانت تقود مركبة تحمل لوحة أرقام غير أردنية.

ويظهر مقطع الفيديو، دفع السيدة من خلال مركبتها لمركبة شخص آخر، بعد توقفه أمامها، بسبب الازدحامات المرورية التي شهدها محيط المول، في الجمعة السوداء.