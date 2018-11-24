شاهد.. توفيق عكاشة يهاجم الفنانين المصريين لهذا السبب!

كتب امير فتحي في السبت 24 نوفنبر 2018 03:44 صباحاً -

توفيق عكاشة

هاجم مقدم البرامج توفيق عكاشة الفنانين الذين يحصلون على أجور مرتفعة ولا يتبرعون الى صندوق “تحيا مصر”.

وقال عكاشة خلال برنامجه “مصر اليوم” الذي يعرض عبر قناة “الحياة”، إنه لم ير فنانا أو فنانة ممن يحصلون على ملايين الجنيهات يتبرع للدولة.

أضاف، أن الوحيد الذي تبرع لصندوق “تحيا مصر” هو محمد رمضان بمبلغ 2 مليون جنيه، لكنه في نفس الوقت يفسد الدراما والمجتمع بالأعمال التي يقدمها.

واستمر عكاشة في مهاجمته للفنانين وطالبهم بتذكر الدور الكبير الذي قامت به أم كلثوم عندما سافرت في جولة لتقيم حفلات في كافة أنحاء العالم وتبرعت بدخلها لصالح إعادة بناء القوات المسلحة بعد حرب 1967.