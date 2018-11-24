شكرا لقرائتكم خبر عن نجل شقيق الراحل عامر منيب يطرح "مفيش كلام يتقال" إحياء لذكرى رحيل عمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة ذكراه العاشرة يحتفل المطرب الشاب خالد منيب بذكرى وفاة عمه النجم الراحل عامر منيب، بطرح أغنية جديدة تحمل اسم "مفيش كلام يتقال"، من كلمات وألحان المطرب الشاب.

وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحه يوم 26 نوفمبر الجارى يوم ذكرى بالتزامن مع ذكرى عامر منيب، والأغنية تظهر علاقة خالد الإنسانية بعمه، وكذلك الجانب الإنساني في حياه الراحل عامر منيب من خلال نشر صور ولقاءات تعرض للجمهور من خلال الفيديو كليب الذي يخرجه عماد قاسم.

وكان خالد قد أعلن منذ شهور عن دخوله المجال الفني من خلال أغنية "التقل مزاج"، وهي أغنية شبابية عصرية أعادت إلى أذهان من سمعها صورة الراحل عامر منيب ، حيث شبه كثير من الجمهور والعاملين بالوسط الفني عامر بعمه سواء بالشكل أو طبقة الصوت.