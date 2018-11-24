شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من زمان.. شاهد إيمى ودنيا سمير غانم بحفل زفاف فى عمر الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى، صورة نادرة تظهر الفنانتين دنيا سمير غانم، وشقيقتها إيمى، فى سن مبكرة، حيث ترجع الصورة، إلى وقت طويل، قبل دخولهما فى المجال الفنى.

وأظهرت الصورة دنيا وإيمى، مع مجموعة من الفتيات، ويبدو أن الصورة التقطت فى إحدى حفلات الزفاف، لاسيما أن الشقيقتين وباقى المجموعة من الفتيات، ظهرن أمام بوكيهات الورود، ويمسكن بالشمع الذى يزين حفلات الزفاف.

إيمى ودنيا سمير غانم مع مجموعة من الفتيات بحفل زفاف

وحازت الصورة على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين تغزلوا فى جمال إيمى ودنيا، معبرين عن أنهما يحتفظان بكثير من ملامحهما فى سن الطفولة.