شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مسلسل الرسوم المتحركة Woody Woodpecker بموسم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة youtube للفيديوهات، عن إعادة إنتاج مسلسل الرسوم المتحركة الشهير Woody Woodpecker، بموسم جديد يعرض فى 3 ديسمبر المقبل، ويتكون من 10 حلقات ينشر على الشبكة الجديدة الخاصة بالموقع.

المسلسل الجديد من بطولة تيموثي أومندسون، تايلا أيالا، إريك باوزا، جراهام فيرشير، جوردانا لارجي، سكوت ماكنيل، ومن تأليف وإخراج ألكس زام.

Woody Woodpecker تدور أحداثه حول طائر ذى رأس أحمر، وهو مفرط في الحركة والنشاط، يدخل في حرب عصابات مع شخص يعيش في إحدى المدن الكبرى، حيث كان يريد أن يبني منزل له في واجهة المدينة، وتتوالى الصراعات بينهما.