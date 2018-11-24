ميجان ماركل تسير على خطي أناقة الأميرة ديانا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسعى دائما ميجان ماركل دوقة “ساسكس”، إلى الظهور بكامل أناقتها وجاذبيتها منذ انتقالها إلى القصر الملكي البريطاني، وزواجها من الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية.

ميجان ماركل شوهدت في أول ظهور لها بعد إعلان الحمل في “رويال فارايتي” الخيري الذي أقيم على مسرح “بالاديوم” في العاصمة البريطانية لندن، وتعد هذه المشاركة الأولى للدوقة في مثل هذا الحدث.

ميجان حضرت برفقة زوجها الأمير هاري، حيث ظهرت دوقة ساسكس مرتدية فستان أسود من بيت أزياء “safiyaa” مكون من قطعتين توب مطرز بمطبوعات زهرية بيضاء، والتي تبدو علامة Malaya” ” الخاصة ببيت الأزياء، مع حزام إضافي واسكريت بالون الأسود، مما ذكر عدد من متابعي الأاسرة الملكية بإطلالات الأميرة الراحلة ديانا.

ميجان ربطت شعرها من الخلف بطريقة بسيطة واستخدمت نفس الشنطة التي حملتها من قبل في عرض Hamilton” ” هذا الصيف.

زوجة الأمير هاري ظهرت في عدة لقطات تضع يديها على بطنها باعتبارها حامل وتنتظر أن تضع مولودها الأأول في شهر مارس المقبل.