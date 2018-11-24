حيلة كيت ميدلتون لارتداء ملابسها القديمة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تهتم كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني ويليام، حفيد الملكة إليزابيث الثانية، بأناقتها وملابسها بصورة كبيرة، حتى أصبحت واحدة ممن يشكلون خطوط الموضة العالمية باختياراتها الجذابة.
كيت ميدلتون اعتادت دائما أن تظهر خلال تواجدها في جميع المناسبات بشكل متميز وجذاب، سواء عن طريق ملابسها التي تختارها لتتناسب معها، أو عن طريق المجوهرات التي ترتديها أو تسريحة الشعر الجديدة، مما جعلها محظ أنظار السيدات وعدسات الكاميرات بصفة مستمرة.
مجلة “بيبول” الأمريكية، ذكرت أن كيت ميدلتون دوقى “كامبريدج” تظهر في شكل أنيق ومختلف على الرغم من تكرارها الثياب ذاتها عدة مرات في مناسبات مختلفة.
وأضافت أن دوقة “كامبريدج” تظهر في الصور، وهي ترتدي الملابس ذاتها عدة مرات ولكن مع تغييرات وإضافات بسيطة تجعل مظهرها مختلف، مثل إضافة قطعة جديدة للثوب كحقيبة أو قبعة أو مجوهرات، بالإضافة إلى تغيير لون الثوب أو مظهر المكياج الخاص بها.
يشار إلى أن كيت ميدلتون كانت قد شارت مؤخرا في مراسم الاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، برفقة الملكة إليزابيث الثانية، ودوقة كورنوال كاميلا، ودوقة ساسكس ميجان ماركل
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