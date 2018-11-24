زيزي عادل تقدم «ضحكة مصطنعة».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت النجمة والمربة المصرية زيزى عادل، مؤخراً أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم “ضحكة مصطنعة”، وذلك على موقع يوتيوب، والتى لا تكتفى زيزى بغنائها وإنما ألفت أيضاً كلماتها بجانب تلحينها، بينما تولى التوزيع إيهاب سمير.

وجاءت هذه الأغنية بعدما طرحت زيزى، أغنية “ابسط نفسك” فى وقت سابق من كلماتها وألحانها أيضاً عبر قناتها على يوتيوب، وتوزيع أسامة عبد الهادى ومحمد عاطف.

والجدير بالذكر أن زيزى عادل تعيش نشاطاً فنياً كبيراً خلال عام 2018 نظراً لأنها طرحت فى شهر مارس وتحديدا فى عيد الأم أغنية “ربنا يخليكى ليا” من كلماتها وألحانها، وتوزيع إيهاب سمير بالتزامن مع الاحتفالات بمناسبة عيد الأم حيث أهدتها إلى والدتها.

وكانت الفنانة المصرية قد احتفلت بعيد ميلادها في حفل كبير أقامته في منزلها، بحضور عدد كبير من أصدقائها، حيث تألقت في الحفل بفستان قصير باللون الفوشيا، وأسدلت شعرها الأسود على ظهرها، وتزينت بمكياج ترابي هاديء.

زيزي شاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “عيد ميلادي”.