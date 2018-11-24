كاردى بى تشترى منزل أحلام والدتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بعد ما زادت ثروتها تريد المطربة والنجمة الأمريكية كاردى بى، أن تحقق ليس أحلامها فقط ولكن أحلام والدتها القديمة أيضا، حيث قامت النجمة الشهيرة بشراء منزلاً كبيرًا فى مدينة نيويورك لأمها وجاء هذا بعد الغناء الفاحش الذى أصبحت فيه خلال هذا العام، بحسب ما كشف عنه موقع TMZ، المعني بأخبار المشاهير.

والمنزل الذي اشترته النجمة العالمية البالغة من العمر 26 عاما، شبيه بالقصر، فهو عبارة عن عدد من الطوابق الواسعة، وبه صالة ألعاب للجيم، بالإضافة إلى قبو كبير واسع.

وقالت كاردى بى إنها كانت متعطشة كثيرًا لشراء منزل خاص لأمها العام الماضي ولكنها كانت فقط تمتلك 600 ألف دولار وهذا لا يعنى أى شىء بالنسبة لثمن المنازل الهائل فى مدينة نيويورك.

والجدير بالذكرأن النجمة العالمية ظلت تدخر من مصروفاتها وعملت جاهدة لكى تستطيع شراء منزل أحلام والدتها، ولم تصرح كار دي بي عن الثمن الحقيقى للمنزل ولكن من الواضح أنه يبلغ ملايين الدولارات.